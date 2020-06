In diretta dal Normandie Cinema sugli Champs-Elysées di Parigi, Thierry Frémaux insieme al presidente del festival Pierre Lescure hanno annunciato oggi la selezione ufficiale di Cannes 2020 (potete seguire la LIVE qui sopra, aggiorneremo l’articolo con la lista). Dopo la cancellazione del Festival a causa dell’emergenza Coronavirus, Fremaux ha deciso di “etichettare” i film della selezione che arriveranno direttamente in sala o verranno presentati durante festival che si tengono più avanti nel corso dell’anno e con cui Cannes ha un rapporto di lunga data: Telluride, Toronto, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angoulême, Morelia, New York, Lyon, Roma, Rio, Tokyo, Mumbai, Mar del Plata e Sundance. Nel caso del festival di San Sebastian, che si svolge a ottobre, è stato stretto un accordo per cui i film Cannes 2020 potranno partecipare al concorso.

Saranno 56 i film (provenienti da 147 paesi), su un totale di 2067 titoli presentati, che riceveranno l’etichetta Cannes 2020: “Siccome non ci saranno proiezioni alla Croisette, abbiamo deciso di raggruppare tutti i film in un’unica lista, senza dividerli nelle categorie Concorso, Un Certain Regard, Fuori Concorso, Proiezioni di Mezzanotte o Proiezioni Speciali”. Saranno i critici e il pubblico a decidere in quali categorie sarebbero dovuti essere.

15 sono opere prime (il 26.7%), e molti sono vere e proprie scoperte: “Mettere i talenti emergenti sulla mappa globale è la vocazione di festival come quello di Cannes. Nessuna selezione ufficiale di Cannes ha mai avuto così tanti giovani registi. È la dimostrazione della vitalità creativa del cinema, così come dello slancio verso il futuro del nostro festival”. 16 pellicole sono dirette da donne, scelte tra 532 pellicole dirette da donne inviate per la selezione: “La presenza delle donne tra i registi è il frutto di un’evoluzione che stiamo osservando in questi anni. Sottolinea per numero e valore il contributo artistico e umano delle donne nel cinema contemporaneo, che si tratti di registe o membri della troupe”. 21 film sono francesi (5 più dell’anno scorso), di cui 8 sono diretti da donne e 9 sono debutti.

Ricordiamo che i cinema francesi potranno riaprire dal 22 giugno.