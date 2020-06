Nella parte superiore della pagina potete ammirare il primo trailer di, il nuovo film di Thomas Vinterberg che vede nel cast la presenza di

Come intuibile dal trailer, Another Round racconta la storia di un gruppo di amici i quali decidono di dare il via a un singolare esperimento: constatare se il mantenere un determinato livello di intossicazione alcolica darà dei benefici alla loro esistenza quotidiana. Finiranno per essere più affabili? Avranno più fiducia e otterranno un successo maggiore in ambito lavorativo? All’inizio tutto sembra andare per il verso giusto, ma con il passare del tempo la dipendenza dalla sostanza comincia a farsi sentire.

CORRELATO – Netflix produrrà e distribuirà il nuovo film di Alexander Payne con protagonista Mads Mikkelsen

Il film fa parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2020.

Nella giornata di ieri, in diretta dal Normandie Cinema sugli Champs-Elysées di Parigi, Thierry Frémaux insieme al presidente del festival Pierre Lescure hanno annunciato oggi la selezione ufficiale di Cannes 2020 (potete seguire la LIVE qui sopra, aggiorneremo l’articolo con la lista). Dopo la cancellazione della 73esima edizione del Festival a causa dell’emergenza Coronavirus, Fremaux ha deciso di “etichettare” i film della selezione che arriveranno direttamente in sala o verranno presentati durante festival che si tengono più avanti nel corso dell’anno e con cui Cannes ha un rapporto di lunga data: Telluride, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angoulême, Morelia, New York, Lyon, Roma, Rio, Tokyo, Mumbai, Mar del Plata e Sundance. Nel caso del festival di Toronto e San Sebastian, che si svolgono a ottobre, è stato stretto un accordo per cui i film Cannes 2020 potranno partecipare al concorso.

Saranno 56 i film (provenienti da 147 paesi), su un totale di 2067 titoli presentati, che riceveranno l’etichetta Cannes 2020: “Non c’è un film d’apertura, non c’è un film di chiusura… non ci sono sezioni, perché non ci sarà un festival vero e proprio,” ha spiegato Fremaux. C’è un’unica lista, nella quale NON sono presenti film italiani. La trovate in questo articolo.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di Another Round, il nuovo film di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen? Ditecelo nei commenti!