Oggi al Festival di Cannes è il giorno di, il film di Matteo Garrone presentato in Concorso.

Noi abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il regista, che ci ha parlato di come è nato questo progetto, di quanto si distanzia dai fatti di cronaca legati alla vicenda del Canaro e altro ancora. Potete vedere l’intervista di Gabriele Niola, girata da Silvia Nittoli, qui sopra!

Il film è una coproduzione italo-francese a cui prendono parte la Archimede Films (casa di produzione dello stesso Garrone) e Le Pacte con Rai Cinema.

La storia, come ampiamente annunciato, è ispirata a quella del canaro della Magliana, ovvero uno dei fatti di cronaca più efferati della storia italiana che, nel 1988, ha visto protagonisti il criminale Giancarlo Ricci e il toelettatore di cani Pietro De Negri.

Questa la sinossi del film: