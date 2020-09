Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

Come ormai sappiamo prima che il ruolo di Captain America/Steve Rogers finisse ufficialmente nelle mani di Chris Evans anche John Krasinski (A Quet Place) era stato preso in considerazione per la parte nell’Universo Cinematografico Marvel.

E per tale motivo il canale You Tube Shamook ha deciso di realizzare un intronante video deepfake in cui ha sostituito il volto di Evans con quello di Krasinski in alcune pellicole dell’UCM come The Avengers, Captain America: The winter soldier, e Il Primo Vendicatore.

Potete ammirare il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che abbiamo visto per l’ultima volta il personaggio di Cap in azione in Avengers: Endgame.

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo film su Cap, Il Primo Vendicatore, film del 2011 diretto da Joe Johnston:

E’ il 1941, il mondo e’ lacerato dalla Guerra. Dopo aver ripetutamente cercato di arruolarsi nell’esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile Steve Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo trasformerà nel Super-Soldato conosciuto come Captain America…

Cosa ne pensate di questo video? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Shamook