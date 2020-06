Durante tutta la sua permanenza nell’Universo Cinematografico Marvel/Steve Rogers (Chris Evans) ha lottato con tutte le sue forze per difendere i suoi ideali. Tuttavia negli innumerevoli scontri visti sul grande schermo il povero Cap ha anche dovuto incassare un grande numero di colpi, letteralmente.

Per questo il canale You Tube Mr. Sunday Movies ha voluto realizzare un interessante video supercut in cui vengono mostrati tutti i colpi incassati da Cap durante la sia vita nell’UCM, da Captain America: Il Primo Vendicatore fino ad arrivare a Avengers: Endgame.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che abbiamo visto Steve Rogers/Cap in azione in Captain America: Il Primo Vendicatore, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Endgame, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

FONTE: Mr.SundayMovies