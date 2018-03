, negli ultimi anni, ha interpretato ruoli di punta sul grande schermo in film come(da oggi nelle sale italiane). L’attore, intervistato in occasione del tour promozionale del film di, ha avuto modo di elogiare il lavoro die la scelta dei Marvel Studios di affidarle il ruolo di Carol Danvers in

Come dichiarato da Mendelsohn:

Brie è assolutamente perfetta per quel ruolo. Perché? È una donna forte, sensibile e contemporanea. Una campionessa, una fantastica attrice e un grande essere umano. Non avreste potuto avere un Captain Marvel migliore.

Alla domanda circa la possibile partecipazione dello stesso Mendelsohn ai lavori di Captain Marvel, l’attore ha bonariamente glissato e finto di non essere al corrente di nulla. È più che plausibile che Mendelsohn la sappia lunga ma che – almeno per il momento – non sia autorizzato a diffondere alcun genere di dichiarazione a riguardo.

Fonte: ETOnline