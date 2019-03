Manca ormai solo un giorno all’uscita di: il cinecomic arriverà nelle sale italiane domani 6 marzo, e noi di BadTaste.it celebreremo la prima supereroina protagonista di un film dei Marvel Studios al cinema Arcadia di Melzo, alle 19:50 in Sala Energia ( prenota qui il tuo posto! ), e tutti i partecipanti riceveranno gadget del film. Come sempre, realizzeremo un video con la vostra opinione sul film, e per questo motivo siete tutti invitati a venire in cosplay!

Ieri sera, intanto, si è tenuta a Los Angeles la première mondiale che è stata trasmessa in streaming dalla Marvel. Sul red carpet hanno sfilato i protagonisti Brie Larson, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lashana Lynch, Lee Pace, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, Akira Akbar, London Fuller, i produttori Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Victoria Alonso, Louis D’Esposito, Patricia Whitcher, gli sceneggiatori e registi Anna Boden e Ryan Fleck, la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet. Ma anche personalità come Benjamin Bratt, Sterling K. Brown, Benjamin Byron Davis, Devon Barnes, Kerry Condon, America Ferrera, Joshua Gallegos, Monique Ganderton, Michael Giacchino, Frank Grillo, Sean Gunn, Laurie Hernandez, Giulianna Pino, Pom Klementieff, Terry Notary, Randall Park, Jae Suh Park, Tony Revolori, J.B. Smoove, Shahidah Omar, Martin Starr, Shaun Toub, Gregg Turkington, Frankie Valli, Lindsey Vonn, Ryan Coogler, Scott Derrickson, Peyton Reed, Joe Russo, Anthony Russo, Taika Waititi, Jon Watts, Joss Whedon, Chloe Zhao, Halsey, Katheryn Winnick.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.