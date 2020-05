ha di recente partecipato a un commento dal vivo della versione del 1998 die ha fatto, nel corso della diretta, delle critiche velate al lavoro fatto danel film diarrivato al cinema alcuni mesi fa.

L’autore del musical originale basato sul libro di Thomas Stearns Eliot Il libro dei gatti tuttofare si è concentrato sull’opera messa in scena più di 20 anni fa all’Adelphi Theatre, ma non è riuscito a non commentare il nuovo film alle prime note cantate da Bustopher Jones (ne parla a 45:45 circa):

Mentre la guardo penso a quanto questa versione sia più vicina a quella che ho scritto rispetto ad altre produzioni […] Bustopher senza interruzioni così come l’ho scritto. Non fatevi ingannare dalle altre versioni con pause per niente divertenti che ho scongiurato di tagliare.

Ha poi aggiunto di essere “riuscito a far tagliare le cose peggiori” dal film, e che Bustopher non è il tipo da “altalena”:

Non so dirvi quanto fosse lontana da Eliot. Questa canzone dovrebbe trattare di ingegno, non di battute grossolane.

Fin dalla diffusione online del primo trailer, è apparso chiaro che il destino di Cats non sarebbe stato semplicissimo e difatti la pellicola è passata dall’essere una delle potenziali proposte della Universal per gli Oscar al rivelarsi un flop multimilionario.

Co-prodotto dalla Universal, dalla Amblin Partners e dalla Working Title, il film è l’adattamento del celebre musical di Andrew Lloyd Webber che nei decenni è arrivato a generare oltre 4 miliardi di dollari. Al cinema le cose sono andate diversamente: a dicembre Deadline ha stimato l’entità del flop su un passivo di circa 70 milioni, facendo una previsione d’incasso mondiale finale di 100 milioni di dollari (40 negli USA e 60 nel resto del mondo) contro un budget ufficiale di 90 milioni di dollari cui vanno aggiunti circa 115 milioni di dollari stimati di marketing e distribuzione. La stima sale a 155 milioni d’incasso se si includono le previsioni home video e di diritti tv e streaming, e a 226 milioni di costi includendo l’home video. Considerato che Cats ha guadagnato 74,4 milioni in tutto il mondo, la perdita è anche maggiore.

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia è uscito il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum.