, il celebre musical di, arriverà presto al cinema con un adattamento diretto dal premio Oscar(Il Discorso del Re). Le riprese del film sono terminate da poco, e come promesso la Universal Pictures ha diffuso oggi il primo trailer ufficiale della pellicola, nella quale possiamo dare una prima occhiata al look che è stato scelto per portare sul grande schermo le vicende dei felini protagonisti.

Come anticipato, il film è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in computer grafica su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage).

Potete vedere il trailer qui sopra!

CATS: I DETTAGLI DEL FILM

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

La data d’uscita è fissata al 20 dicembre 2019.

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!