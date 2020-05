Durante un’ospitata da remoto con Jimmy Fallon non ha potuto fare a meno di parlare di uno degli argomenti più discussi sui social l’anno scorso: no, non dello scudo di Captain America, del martello di Thor o dell’iconica battuta “Avengers Uniti”, ma… delindossato in Cena con delitto – Knives Out

Su BadTaste vi abbiamo parlato più volte di come il capo d’abbigliamento sia stato un argomento di discussione particolarmente “caldo”, a tal punto da diventare virale in più occasioni. L’Hollywood Reporter aveva addirittura dedicato un pezzo al maglione chiedendo un commento alla costumista Jenny Eagan, che aveva definito perfetto l’indumento per il personaggio di Ransom perché comunicava “privilegio e ricchezza“.

Il pubblico adorerebbe rivedere Chris Evans con quel maglione, ma l’attore è apparso piuttosto restio a farlo.

“Non posso più metterlo, è un peccato” ha detto a Fallon, ammettendo che non vuole più indossarlo per paura che la gente alzi gli occhi al cielo. “Non so se ha ancora senso“.

Ha poi aggiunto:

Adoro quel maglione, adoro i maglioni e i modelli a tracce. È la cosa che amo dell’inverno.

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato in un successo anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, e ottenendo tre candidature ai Golden Globe. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi.

Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!