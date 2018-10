(AKA Thor) è probabilmente un uomo molto generoso.

L’attore infatti ha caricato in auto un autostoppista in Australia regalandogli un’esperienza davvero indimenticabile: un giro in elicottero sopra le terre australiane.

Il fortunato autostoppista (non un serial killer come specificato dall’attore in un video su Instagram) è un giovane musicista americano di nome Scott Hildebrand.

