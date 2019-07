è il quarto lungometraggio cinematografico dedicato a, realizzato a vent’anni dall’ultimo prodotto animato della serie. La nuova pellicola è diretta da, già regista delle prime due serie anime di City Hunter, trasmesse in Italia negli anni ’90.

Il film – nel quale appare anche il trio Occhi di gatto, altra creazione del mangaka Tsukasa Hojo – è uscito lo scorso febbraio nei cinema giapponesi, dove ha ottenuto un grande successo con un incasso di oltre un miliardo e mezzo di Yen (circa dodici milioni di Euro).

City Hunter: Private Eyes sarà portato nel nostro Paese da Dynit e Nexo Digital i prossimi 2, 3 e 4 settembre.

Di seguito trovate il comunicato ufficiale, mentre qua sopra potete vedere il trailer italiano del film.

In occasione del 30° anniversario della prima messa in onda della celebre serie e dopo aver sbaragliato il botteghino giapponese con oltre 1 miliardo e mezzo di yen incassati

ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA SUL GRANDE SCHERMO

CITY HUNTER. PRIVATE EYES

GRAZIE AL PROGETTO DEGLI ANIME AL CINEMA

COMINCIA A SETTEMBRE UN NUOVO INEDITO VIAGGIO

NEL MONDO DELL’ANIMAZIONE GIAPPONESE

Dopo City Hunter. Private Eyes, diretto da Kenji Kodama, la stagione proseguirà con Weathering With You, nuova gemma del maestro Makoto Shinkai, e con Children of the Sea, colossal d’animazione diretto da Ayumu Watanabe e tratto dal manga di Daisuke Igarashi

Per regalare al pubblico un nuovo viaggio cinematografico nel mondo dell’animazione giapponese, torna a partire da settembre la nuova Stagione degli Anime al Cinema: un calendario di tre sorprendenti appuntamenti distribuiti in Italia da Nexo Digital in collaborazione con Dynit.

Si parte il 2, 3 e 4 settembre (elenco sale a breve su www.nexodigital.it) con un personaggio diventato leggenda per tutti gli appassionati. CITY HUNTER. PRIVATE EYES è infatti il nuovo lungometraggio realizzato in occasione del 30° anniversario della prima messa in onda giapponese della celebre serie animata. Una storia originale ricca di nuovi personaggi, ma anche di tutte le vecchie, mitiche conoscenze che abbiamo imparato ad amare. City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?

CITY HUNTER. PRIVATE EYES, prodotto da Aniplex e Sunrise, è il quarto lungometraggio animato dedicato all’irresistibile detective creato da Tsukasa Hojo e ha ottenuto un notevole successo in Giappone, dove ha incassato oltre 1 miliardo e mezzo di yen (circa 12 milioni di euro), totalizzando oltre 2 milioni di euro solo nel primo fine settimana. L’inedito lungometraggio è diretto da Kenji Kodama, già regista delle prime due serie animate di City Hunter, andate in onda in Italia negli anni Novanta. Il manga di City Hunter è stato pubblicato per ben otto anni e ha battuto ogni record di vendite nel mondo, dando vita a 4 serie televisive, per un totale di 140 episodi e 6 lungometraggi. Così come nell’edizione giapponese, anche in Italia sono stati ingaggiati i doppiatori storici della seria animata.

La stagione proseguirà con WEATHERING WITH YOU, la nuova gemma del Maestro Makoto Shinkai, in programma solo il 14, 15 e 16 ottobre. Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva che possiede un’abilità strana e meravigliosa, cambierà però il corso degli eventi…

A chiudere la stagione il 2, 3 e 4 dicembre sarà CHILDREN OF THE SEA, colossal d’animazione dello Studio 4°C, diretto da Ayumu Watanabe (Uchuu Kyoudai- Fratelli nello Spazio, Dopo la Pioggia) e tratto dal manga di Daisuke Igarashi. Con Kenichi Konishi come direttore dell’animazione e character designer, CHILDREN OF THE SEA racconta la storia di Ruka, liceale ribelle esclusa dall’attività del club di pallamano per l’intera durata delle vacanze scolastiche. Ruka decide così di partire per trascorrere una giornata a Tokyo. Ma, al calare della notte, farà uno strano incontro con Umi e Sora, due ragazzi stranieri cresciuti fra strani e straordinari segreti… Affascinati dal loro modo di nuotare, che li fa sembrare uccelli in volo, Ruka e gli adulti che conoscono i due si trovano, loro malgrado, a far parte di un ingranaggio più grande di loro. Nel frattempo, tutto il mondo è sconvolto da un’anomalia mai vista prima: tutti i pesci stanno scomparendo…

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

CITY HUNTER. PRIVATE EYES

Staff

Regia: Kenji Kodama

Soggetto originale: Tsukasa Hojo

Sceneggiatura: Yoichi Kato

Design Personaggi: Kumiko Takahashi, Yoshihito Hishinuma

Musiche: Taku Iwasaki

Produzione animazioni: Sunrise

La sigla “GET WILD” è cantata da Stefano Bersola

© Sony/ATV Music Publishing LLC