Europictures ha pubblicato in rete il trailer italiano di, l’ultimo film di(Love) con(La Mummia, Kinsgman) presentato alla Quinzaine des Réalisateurs della 71° edizione del Festival di Cannes.

Il resto del cast è composto da Romain Guillermic, Souheila Yacoub e Smile Kiddy. Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 31 giugno.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi:

A metà degli anni Novanta, venti giovani danzatori si riuniscono per una prova di tre giorni in un collegio in disuso. Presto l’atmosfera diventa elettrica e una strana follia li travolge. Si renderanno conto di essere stati drogati ma non sanno da chi o perché. La situazione segue un continuo crescendo e mentre alcuni si sentono in paradiso, molti di loro vivono l’inferno.