È uscito nei cinema italiani il 13 giugno, il film diretto da Gaspar Noé e interpretato da Sofia Boutella, Kiddy Smile, Romain Guillermic, Souheila Yacoub.

Qui sopra potete vedere la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Una compagnia di ballo si ritrova per le prove in un remoto edificio scolastico in una notte d’Inverno. Un brindisi a base di sangria dà il via però ad un incubo senza fine quando qualcuno versa nel vino dosi massicce di LSD.