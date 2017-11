È online una nuova clip di, il nuovo film di animazione targato Pixar, già un grande successo in Messico

Al centro del video c’è il piccolo Miguel, e la clip mette in luce come questi sia profondamente diverso dal resto della sua famiglia. In particolar modo, Miguel ha un legame particolare con la musica, della quale non può mai fare a meno.

Potete vedere la clip qui in alto.

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.

