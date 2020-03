Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di, action comedy con protagonisti con(Una Notte da Leoni) e(Il Diritto di Contare, Empire) diretta da Michael Dowse (Stuber – Autista d’Assalto, Goon).

Del cast fanno parte anche Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Bachelor (King Bach) e David Alan Grier.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 3 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il primo poster:

Di recente abbiamo visto Ed Helms in progetti come Corporate Animals, Prendimi!, 2 gran figli di…, Natale all’Improvviso e in Come ti Rovino le Vacanze. Taraji P. Henson è apparsa invece in titoli come Migliori Nemici e What Men Want.

Ecco la sinossi ufficiale di Coffee & Kareem:

Nell’ammiccante commedia poliziesca sull’amicizia Coffee & Kareem, il dodicenne Kareem Manning assume un criminale per spaventare il nuovo fidanzato della madre, l’agente di polizia James Coffee. Il piano però non ha i risultati voluti e obbliga Coffee e Kareem a unire le forze per salvarsi dal narcoboss più spietato di Detroit.

Cosa ne pensate del trailer di questo film Netflix? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YT