RLJE Films ha pubblicato in rete il primo trailer di Color Out of Space, film scritto e diretto da Richard Stanley (Hardware, The Island of Dr. Moreau) con protagonista Nicolas Cage.

L’opera è tratta dall’omonimo romanzo “Il Colore Venuto dallo Spazio” di H.P. Lovecraft. Inoltre Elijah Wood e Daniel Noah di SpectreVision hanno recentemente confermato a ComingSoon.net che intendono realizzare almeno tre film basati sulle opere di Lovecraft, rivelando anche che sono attualmente al lavoro su un adattamento di L’Orrore di Dunwich.

Del cast fanno parte anche Joely Richardson (Red Sparrow), Madeleine Arthur (Big Eyes), Brendan Meyer (The OA), Tommy Chong, Elliot Knight (Titans), Julian Hilliard (The Haunting of Hill House) e Q’Orianka Kilcher (L’Alienista).