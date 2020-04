Dal 16 giugno negli Stati Uniti sarà disponibile per l’acquisto Columbia Classics 4K Ultra HD Collection, un box contenente 6 grandi film targati Columbia Pictures restaurati in 4K UHd e accompagnati da un interessante booklet. I titoli in questione scelti per questo box sonodi Frank Capra,di Stanley Kubrick,di David Lean,di Penny Marshall,di Cameron Crowe edi Richard Attenborough.

Ecco la sinossi di Jerry Maguire:

Jerry Maguire è uno dei più brillanti agenti della Sports Management International, che ha sotto contratto grandi stelle dello sport americano. Fidanzato con la giornalista d’assalto Avery Bishop, vede tutto in funzione dell’ambizione e del guadagno. Un giorno, in occasione di una convention della società, prepara di getto, nell’arco di una notte, una relazione sul lavoro futuro che prevede la riduzione del numero dei clienti a vantaggio di una miglior attenzione a ciascuno di essi. Il tono del testo non piace ai dirigenti, che subito licenziano Maguire.

La sinossi di Gandhi:

Il film presenta fin dalle prime sequenze la morte di Gandhi e l’apoteosi dei suoi funerali. Chi hanno ucciso? La coscienza dell’umanita. Egli che aveva sempre lottato per la non violenza fu vittima della violenza, presentando nella morte, come in vita, un’impressionante somiglianza con il suo piu grande maestro, Cristo. Il racconto della vita di Gandhi, splendidamente interpretato dall’attore inglese Ben Kingsley.

La sinossi di Ragazze Vincenti:

Nell’America del 1943, in piena guerra e con carenze di uomini in tutti i settori, opera e si afferma la Lega di tutte le donne sportive statunitensi. Gli americani non hanno rinunciato al loro amatissimo baseball e centinaia di ragazze sui venti anni si dedicano ad addestramenti, selezioni e campionato. Uno scopritore di talenti Ernie “Cappy” Capadino, ingaggia per provarle due sorelle fra i diciotto e i vent’anni, abitanti nell’Oregon, Dottie e Kit Keller, brave tutte e due, anche se la più forte e fortunata è Dottie, sposata con il militare Bob Hinson. Le due sorelle, accolte nella squadra delle “Pesche” si allenano duramente con una decina di coetanee: le guida Jimmy Dugan, ex campione con un ginocchio rovinato da un incidente di gioco, dedito all’alcool e assolutamente scettico sulla possibilità che delle donne possano riuscire nel baseball. La squadra è patrocinata da un industriale dolciario (Walter Harvey), assistito da un general manager, Ira Lowenstein, che, per conto di Harvey, si occupa di tutte le squadre del campionato femminile statunitense.

Ecco la sinossi di Il Dottor Stranamore:

Un generale psicopatico americano, che fa parte dell’alto comando strategico dell’aereonautica, dà ordine a una squadriglia di aeroplani, attrezzati per il trasporto di bombe atomiche, di volare per un’azione contro l’Unione Sovietica. Subito dopo si chiude nella base, e quindi tutti, compreso il presidente degli Stati Uniti, sono impossibilitati ad intervenire. Sia gli alti ufficiali americani sia i massimi esponenti sovietici, tentano di fermare la minaccia di una guerra nucleare.

La sinossi di Mr. Smith va a Washington:

Jefferson Smith è un giovane idealista a capo di alcune associazioni giovanili. Viene eletto senatore grazie all’aiuto di due cinici politicanti, il governatore Taylor e il senatore Paine. Ma presto Jefferson si accorge dell’ambiente corrotto di Washington e si rifiuta di far parte di quel mondo. Aiutato dalla sua segretaria, comincia a lottare per combattere la corruzzione, con una grinta tale da sorprendere tutti.

La sinossi di Lawrence d’Arabia:

E’ la biografia di T.E. Lawrence. Il giovane tenente Lawrence ottiene la carica di osservatore del principe Faisal, capo di un’armata tribale araba. Da semplice osservatore, Lawrence decide di restare per aiutare Faisal. Le sue avventure sono descritte dettagliatamente da Jackson Bentley, un giornalista.

