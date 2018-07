Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Lucky Red ha diffuso in rete il trailer italiano di(I Feel Pretty), nuova commedia scritta e diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein con protagonista(Un Disastro di Ragazza).

Del cast fanno parte anche Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Phillips, Lauren Hutton, Dave Attell, Tom Hopper, Naomi Campbell, Aidy Bryant, Sasheer Zamata, Rory Scovel e Adrian Martinez.

La pellicola sarà disponibile nelle nostre sale dal 22 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa, irresistibile. Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato, facendola diventare una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?