Anche quest’anno la Preview Night al Comic-Con di San Diego è stata accompagnata dalla, grande evento organizzato dalla New Line Cinema (una divisione Warner Bros.) per presentare alcuni degli horror più attesi della prossima stagione.

Noi abbiamo partecipato alla serata, incontrando i realizzatori di IT – Capitolo 2, The Nun, Annabelle 3 (che è stato confermato ufficialmente) e The Curse of la Llorona. Abbiamo anche visto le prime scene di alcuni di questi film: ecco il nostro resoconto completo!

IT – Capitolo Due

Le riprese sono appena cominciate perciò il materiale mostrato riguardava principalmente momenti dal dietro le quinte, introdotte dal regista Andy Muschietti. “Il secondo film sarà più spaventoso e più intenso, perciò portatevi i pannolini al cinema“.

La featurette era incentrata sulla “ricerca dei nuovi protagonisti”, con immagini dagli screen test dei nuovi attori, dalla prima lettura del copione e delle riprese. Tra le varie scene, James McAvoy in un momento molto intenso (con le lacrime agli occhi), Jessica Chastain per le strade di Derry nei panni di Beverly.

È stata inoltre mostrata la primissima sequenza dal film con i Perdenti che si ricongiungono per la prima volta dopo tanti anni. “Dobbiamo parlare” sentiamo dire a uno dei protagonisti. “Oh, cazzo” dice Richie, il personaggio di Bill Hader.

The Curse Of La Llorona

Si tratta di un horror a basso budget diretto da Michael Chaves su una sceneggiatura di Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. La storia è basata sulla leggenda ispanica della Llorona, la “donna piangente“, un demone vestito di bianco che tormenta i bambini e li uccide. Su palco hanno presentato la pellicola mostrando alcune scene dal film la star del film Linda Cardellini, oltre al regista, e gli attori Raymond Cruz e Patricia Velasquez. Il film sarà nei cinema il prossimo aprile.

Sia che Cruz che Velasquez, nello specifico, hanno raccontato due aneddoti relativi a presenze soprannaturali avvertite sul set. L’attrice, poi, ha ammesso di provare molta soggezione nei confronti della Llorona: è una storia che viene raccontata a tutti i bambini per essere invitati a comportarsi bene, ma lei non ha mai smesso di crederci.

The Nun – La Vocazione del Male

Sarà nei cinema italiani il 20 settembre 2018, perciò il materiale mostrato è stato decisamente quello più corposo di tutta la presentazione. Al film mancano alcuni ritocchi finali, ma è praticamente pronto. Sul palco sono saliti il regista Corin Hardy e le attrici Taissa Farmiga e Ingrid Bisu.

“Questo sarà un film molto diverso nel franchise di The Conjuring – ha spiegato il regista – un horror con un certo spirito d’avventura“.

Annabelle 3

L’ultimo momento del panel è stato sfruttato per confermare che il regista di Annabelle 3 sarà Gary Dauberman, sceneggiatore di It: Capitolo 1 e 2, The Nun, Annabelle: Creation e Anabelle. Il filmmaker si è detto molto emozionato e ha anticipato qualche dettaglio della trama: la pellicola farà da seguito agli eventi di The Conjuring 2 e pertanto ai due film di Annabelle. La storia si incentrerà sulla bambola demoniaca che prenderà di mira la piccola Judy, figlia dei coniugi Warren.

In testa all’articolo trovate alcuni estratti dell’evento, mentre qui sotto trovate la nostra diretta con un ulteriore resoconto:

