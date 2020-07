Constantine: 15th Anniversary Reunion”, ovvero il panel del Comic-Con@Home dedicato al 15° anniversario del film con Keanu Reeves.

Su You Tube è approdato “

Tra gli ospiti di questo panel sono presenti Keanu Reeves (protagonista del film), il regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Constantine:

John Constantine è un investigatore dotato di poteri paranormali che nella vita ha un’unica missione: sconfiggere il male per guadagnarsi il Paradiso e sfuggire così all’Inferno al quale è condannato. Il suo destino è stato segnato molto tempo prima, quando ancora bambino si tolse la vita per sfuggire alle visioni che lo tormentavano e, dagli Inferi, gli fu concesso di continuare a vivere nel mondo degli uomini – una sorta di terra di mezzo tra il regno dei cieli e l’oltretomba – fino al giorno della sua morte. Quando la detective Angela Dodson, della polizia di Los Angeles, gli chiede aiuto per scoprire chi ha ucciso la sua gemella Isabel, morta in circostanze misteriose, i due iniziano a indagare insieme…