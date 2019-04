Nel trendaduesimo episodio di BadTaste News Q&A, la nostra rubrica in diretta video su YouTube in onda ogni venerdì (ma che si prenderà una pausa di due settimane per via della Star Wars Celebration), parliamo del trailer di Joker uscito qualche giorno fa, ma ovviamente rispondiamo anche a tanti altri quesiti e domande sulle notizie più importanti della settimana.

In diretta come sempre Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi e Mirko D'Alessio