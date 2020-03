Amarcord Produzioni ritorna con una nuova opera che questa volta prende spunto da fatti decisamente attuali che riguardano l’emergenza Coronavirus e

Il presidente della Regione Campania è balzato in cima agli onori della cronaca per i suoi energici inviti al rispetto delle norme del recente decreto in materia di sicurezza: il suo ultimo appello, ad esempio, era mirato al ricorso delle forze dell’ordine per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali.

Amarcord ha così deciso di trasformarlo in…Robocop. “Da oggi c’è un nuovo poliziotto in città” e il suo nome è DeLucop. Trovate il video qui in alto.

De Luca, dal canto suo, ha annunciato poche ore fa che alcuni contingenti dell’Esercito sono in arrivo in Campania per affiancare le Forze dell’Ordine nei controlli per far fronte all’emergenza Coronavirus: “Complessivamente saranno impegnate 100 unità per questa prima fase“.

Proprio del presidente della Regione Campania ha parlato Carlo Verdone, in un’intervista per Il Fatto Quotidiano durante la quale l’ha definito “il più grande attore italiano” visti i “tempi di recitazione meravigliosi”:

Vorrei da parte sua maggiori appelli. Lui è la commedia italiana di alto livello. E mi piacerebbe averlo come attore su un set. È spiritoso, accetterà.

L'EMERGENZA CORONAVIRUS / PARLA CARLO VERDONE

“Il governatore della Campania è il più grande attore italiano. Il governo? Si sono arrotolati le maniche e stanno lavorando” [Leggi tutto] #edicola #18marzo #FattoQuotidiano https://t.co/aqm3k7azwo — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) March 18, 2020

