È disponibile su Netflix, il documentario di Ross Kaufmann con Nancy Kulik e Sophia Loren.

Cosa farebbe Sophia Loren? segue Nancy “Vincenza” Kulik, una madre e nonna italoamericana che vive a Fort Lee, in New Jersey. Nancy ha avuto una vita lunga e ricca di eventi e difficoltà, ma è sempre stata allegra e resiliente, ispirata in parte da un’altra madre italiana, la stella del cinema Sophia Loren. Nancy utilizza la domanda metaforica “Cosa farebbe Sophia Loren?” come guida per trovare la risposta a quesiti grandi o piccoli. Per esempio: “Sophia Loren mangerebbe pasta integrale?” Nancy pensa di no. Ma soprattutto, questa frase le dà conforto e forza in momenti di crisi. Nel 2016, il figlio cinquantinenne di Vincenza è morto improvvisamente, e Nancy è rimasta in lutto. Ha trovato consolazione nell’amore e nel supporto di amici e famigliari, ma anche – come spiega lei stessa – dall’esempio della grazia e perseveranza di Sophia. Per Nancy, le parole “Cosa farebbe Sophia Loren?” sono stato d’aiuto nell’attraversare alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Attraverso le esperienze di queste due donne straordinarie, scopriamo cosa significa affrontare le sfide della vita con resilienza e amore, e invecchiare con coraggio, umorismo e gioia.