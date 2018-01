È stato diffuso un breve teaser nel qualesembra a tutti gli effetti interpretare il figlio di Mick “Crocodile” Dundee in un nuovo sequel della serie di, che ha visto protagonista. La questione, al momento, è tuttavia controversa.

A oggi, c’è anche un sito web completo di sinossi e varie foto di scena. People Magazine sostiene che nell’ipotetico film potrebbe apparire anche lo stesso Hogan. Slash Film e Collider, tuttavia, avanzano una buona dose di scetticismo, aprendo alla possibilità che il tutto possa essere niente altro che una burla ben orchestrata. Secondo Collider, il sito web del film solleverebbe alcuni dubbi sull’autenticità di un prodotto annunciato come “in arrivo per l’estate”. In alternativa, sempre secondo Collider, il teaser potrebbe non riferirsi necessariamente a un lungometraggio. Come specificato da Collider: “Se è uno scherzo, è una delle burle più costose e meglio orchestrate di sempre”.

Il breve filmato vede McBride interpretare Brian Dundee, il “figlio di una leggenda”. Nel video, McBride sembra scimmiottare la famosa sequenza di Mr. Crocodile Dundee del 1986, nella quale Mick non si lascia intimorire da un ladruncolo con un coltello estraendo una lama molto più grande (“Coltello? QUESTO è un coltello!”).

Potete vedere il fantomatico e discusso teaser nel video in alto. Diteci cosa ne pensate!

Fonti: People Magazine, Slash Film, Collider