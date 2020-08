Nell’attantaduesimo episodio di BadTaste News Q&A, la rubrica in streaming su YouTube in cui parliamo dei temi e delle notizie più importanti della settimana dal mondo del cinema e non solo, commentiamo il DC FanDome: Hall of Heroes che si è tenuto sabato e che abbiamo seguito minuto per minuto. Dal trailer della Snyder Cut al trailer di The Batman passando per il panel su Wonder Woman 1984, Shazam! Fury of the Gods, Black Adam e Suicide Squad, e altro ancora.

In video, Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi.

