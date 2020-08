HBO Max ha pubblicato oggi l’intero panel di(questo sembra essere il titolo finale della Snyder Cut) che si è tenuto sabato al DC FanDome

Noi avevamo seguito in diretta l’evento e abbiamo pubblicato un ricco resoconto in questa pagina, ma se volete vedere l’intero panel, incluso un backstage delle riprese del film (quando Zack Snyder era ancora sul set) e il Q&A con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher ed Ezra Miller, potete farlo qui sopra!

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La Snyder Cut sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.