Un brevissimo promo diffuso dall’account Twitter di Singapore della 20th Century Fox mostra il personaggio di Russell in. Il ragazzo – apparso nei trailer – è stato al centro di molte speculazioni: chi è e che ruolo ha nelle nuove avventure del Mercenario Chiacchierone?

Nel film di David Leitch, è interpretato da Julian Denninson, già visto in Hunt for the Wilderpeople di Taika Waititi. Alcune speculazioni – per nulla confermate – hanno azzardato che il personaggio possa rivelarsi potenzialmente Pyro o Neal Shaara/Thunderbird III, anche se una delle speculazioni più accreditate vede nel giovane un personaggio nuovo, non necessariamente presente nei fumetti. Nel nuovo promo lo si presenta come Hot Stuff.

Per Deadpool 2, lo ricordiamo, si prevede un fine settimana di apertura potenzialmente in grado di raccogliere fino a 150 milioni di dollari.

Potete vedere il breve promo dedicato a Russell nel video in alto o nel tweet qui di seguito:

Blazing a trail for volatile teenage superheroes. #Deadpool2 #Deadpool2MovieSG pic.twitter.com/Ijp4EVAFv4 — 20th Century Fox SG (@foxsingapore) 27 aprile 2018

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

