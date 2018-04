Il Mercenario Chiacchierone ha un messaggio molto speciale per il pubblico:ha difatti stipulato una partnership cona supporto dell’iniziativa “Fuck Cancer” promossa dal gruppo LetsFCancer.

L’obiettivo è proprio quello di sostenere una serie di progetti sia prevenzione che di supporto ai pazienti in cura, con l’idea di mandare “un sonoro fanc*lo” alla malattia.

In un messaggio video diffuso online, Wade Wilson si è presentato agli spettatori in un inedito costume rosa che potrà essere vinto da uno dei donatori che sceglieranno di sostenere la causa [questo il link della campagna]. In palio ci sono poi molti altri premi, come un dvd o un blu-ray autografato o la possibilità di ricevere un messaggio audio personalizzato con i ringraziamenti dell’irriverente supereroe.

Potete vedere la clip promozionale dell’iniziativa, con Ryan Reynolds rigorosamente “in character”, nel video in alto.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

