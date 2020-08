E sefosse apparso al posto diin? Il canale YouTube Jarkan ha realizzato un suggestivo video deepfake che risponde alla domanda appena posta.

Demolition Man, ricordiamo, è stato diretto da Marco Brambilla nel 1994. Del cast facevano parte Stallone, Weasley Snipes e Sandra Bullock.

Potete vedere il suggestivo video deepfake nella parte superiore della pagina.

Nel cast di Demolition Man troviamo Bob Gunton, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Denis Leary, Glenn Shadix e Grand Bush.

Questa la sinossi:

È l’anno 2032, il supercriminale Simon Phoenix (Snipes), si risveglia dopo 35 anni di ibernazione, trascorsi nella prigione di Cryo, per scoprire una Los Angeles tranquilla e non violenta, pronta quindi ad essere dominata. Incapaci di far fronte alle maniere brutali di Phoenix, tipiche degli anni ‘90, gli agenti di Los Angeles decidono di ricorrere a un poliziotto vecchio stile. Rianimano infatti il sergente John Spartan (Stallone), che sta scontando ingiustamente una pena nella prigione di Cryo, in seguito al suo ultimo incontro-scontro con Phoenix. Anche Sandra Bullok e Benjamin Bratt (interprete della serie televisiva Law and Order) sono impegnati a difendere la legge in questa incredibile miscela d’azione e comicità.