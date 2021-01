È arrivata la versione doppiata in inglese del trailer di Demon Slayer, l’anime campione d’incassi in Giappone. Il film sarà prossimamente nei cinema statunitensi.

Il film è tratto dall’omonimo fumetto di Koyoharo Gotouge che si è concluso lo scorso maggio in Giappone dopo quattro anni di serializzazione; ha ottenuto un successo incredibile in patria, anche grazie all’adattamento televisivo trasmesso l’anno scorso e poi ha avuto anche un film. Interrogato tempo fa sulla questione di un possibile sorpasso di Demon Slayer ai danni di Sen to Chihiro no kamikakushi, Hayao Miyazaki ha risposto: “Non è affar mio. Non l’ho visto. Sono un vecchio in pensione che butta la spazzatura […] Al mondo l’inflazione è sempre esistita”.

Il sorpasso, come vi abbiamo raccontato, è poi avvenuto a fine dicembre quando il dominio di La Città Incantata al botteghino nipponico, un regno durato ben 19 che ha visto il capolavoro di Hayao Miyazaki occupare saldamente la prima posizione nella classifica dei film più visti di sempre in Giappone, è giunto al termine. In quelle giornate, con 32.48B yen (equivalenti a 313.5 milioni di dollari) raccolti in 11 settimane, Demon Slayer scalzava dal primo gradino del podio il lungometraggio targato Studio Ghibli (che aveva toccato, con le varie re-release, quota 31.68B yen). Stando a quanto segnalato da Box Office Mojo, nel frattempo la cifra è ulteriormente aumentata toccando quota 333 milioni di dollari.

Cosa ne pensate di questo trailer doppiato in inglese di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!