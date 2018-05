QME Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer e il poster di, film con protagonisti(Revenant) ein arrivo il 22 giugno nelle sale americane.

Diretto da Rob King (2030 – Fuga per il Futuro) il film segue Lauren (Ricci) e Russel Curran (Fletcher), una coppia che decide di allontanarsi dal trambusto della città per andare ad abitare nella pacifica oasi chiamata The Pinnacle, un condominio di lusso ultramoderno con avanzati sistemi di sicurezza. Tuttavia Lauren inizia a sospettare che l’edificio nasconda un lato oscuro, così chiede aiuto a Vernon (Cusack), un giornalista investigativo con un particolare interesse per le cyber-cospirazioni. Insieme arrivano alla conclusione che The Pinnacle potrebbe fare il lavaggio del cervello ai propri residenti ignari.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina e il poster qua sotto: