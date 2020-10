01 Distribution ha diffuso in rete una nuova clip tratta da, il film di Umberto Riccioni Carteni con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo e Luca Vecchi disponibile da oggi nelle nostre sale.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Ecco anche la sinossi ufficiale del film:

A diciott’anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America.

L’ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell’occasione per ritrovare se stessi.

Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?