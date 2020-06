Come anticipato , dopo la live con gli sceneggiatori e quella con i registi oggi vi proponiamo una diretta che riunisce alcuni dei più importanti talenti italiani del documentario, un incontro moderato da Gabriele Niola e organizzato da Francesco Zippel (autore del documentario, vincitore del Nastro d’Argento nel 2019).

In questi mesi la situazione legata all’emergenza Coronavirus si è evoluta, e dal lockdown siamo passati alla convivenza con l’epidemia: come dicevamo all’epoca, i film non potranno non tenerne conto, compresi i documentari che si occupano di registrare la realtà. Come faranno? Su cosa fare, cosa scrivere, come gestire le storie nell’era durante e post Covid-19, nasce questo nuovo evento che BadTaste.it ospita in diretta streaming sul suo canale YouTube alle 18:00.

Saranno circa due ore di confronto con diversi documentaristi, accuratamente alternati. Ognuno avrà il suo tempo per proporre, capire, parlare e fornire idee ma soprattutto ognuno potrà rispondere a domande, stimoli e richieste degli utenti.

La lista degli invitati che interverranno è:

Beniamino Barrese ( La Scomparsa di mia Madre )

( ) Federica Di Giacomo ( Liberami! )

( ) Agostino Ferrente ( Selfie )

( ) Francesca Mazzoleni ( Punta Sacra )

( ) Roberto Minervini ( Che fare quando il mondo è in fiamme? )

( ) Stefano Savona ( La Strada di Samouni )

( ) Giorgio Testi ( Nick Drake – Songs in a Conversation )

( ) Gianni Troilo ( Frida! Viva la Vida )

( ) Francesco Zippel (Friedkin Uncut)

Ci sarà a anche un contributo (più unico che raro) di Franco Maresco, vincitore l’anno scorso del premio speciale della giuria al Festival di Venezia per La mafia non è più quella di una volta.

Lungo le due ore potrete commentare su YouTube: i commenti saranno considerati come possibili spunti, come domande e questioni da affrontare.