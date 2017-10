La 20th Century Fox ha diffuso in rete una nuova featurette di(in originale The Mountain Between Us), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Charles Martin diretto dal regista palestinese(Paradise Now).

Il video, che potete vedere nella parte superiore della pagina, è incentrato principalmente sulla storia del film e coinvolge anche Charles Martin, l’autore del romanzo originale.

Il film, in uscita nelle sale americane il 6 ottobre, ha per protagonisti Kate Winslet e Idris Elba.

Il romanzo è arrivato in Italia con il titolo “Le Parole tra di Noi“. Potete leggere la sinossi ufficiale del lungometraggio qui di seguito: