La 20th Century Fox ha diffuso in rete tre spot italiani di(in originale The Mountain Between Us), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Charles Martin diretto dal regista palestinese(Paradise Now).

Il film, in uscita nelle nostre sale il 23 novembre, ha per protagonisti Kate Winslet e Idris Elba.

Potete vedere uno spot in cima alla pagina e gli altri due qui di seguito:

Il romanzo è arrivato in Italia con il titolo “Le Parole tra di Noi“. Potete leggere la sinossi ufficiale del lungometraggio qui di seguito: