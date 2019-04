La Saban Film ha diffuso in rete il primo trailer di, nuovo film diretto dacon protagonisti(Il Trono di Spade) e

Scritto da Petter Skavlan (Kon-Tiki) il film si ambienta in un mondo scosso dal terrore e dai sospetti, in cui Christian (Coster-Waldau), un ufficiale di polizia di Copenaghen, cerca giustizia per l’omicidio di un suo socio avvenuto per mano di un membro dell’ISIS di nome Imran. Durante la sua caccia Christian e un altro poliziotto vengono involontariamente coinvolti in una questione da caccia gatto e topo da un agente della CIA (Pearce) che sta usando Imran come una pedina per catturare altri membri dell’ISIS.

Nel cast fa parte anche Carice van Houten (Il Trono di Spade).

La pellicola approderà nelle sale americane il 31 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.Qua sotto potete vedere il poster:

FONTE: CS