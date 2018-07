La Alder Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer italiano di(Don’t worry, He won’t get far on foot), nuovo film diretto dacon protagonisti Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara e Jack Black.

La pellicola arriverà nelle nostre sale dal 29 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qui di seguito invece potete vedere un banner e leggere la sinossi ufficiale: