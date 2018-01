Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie alla 20th Century Fox possiamo ammirare una nuova clip italiana tratta da, il film diconpresentato in apertura al Festival di Venezia.

In questa pagina trovate la nostra recensione e in questa trovate la videorecensione. Ecco anche il nostro resoconto della conferenza stampa di Venezia.

Commedia dark con un taglio fantascientifico, Downsizing vede nel cast anche Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura Dern, Alec Baldwin, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, e Udo Kier.

Trovate la clip nella parte superiore della pagina.

Questa la sinossi ufficiale:

Downsizing segue le avventure di Paul Safranek (Matt Damon), un uomo ordinario di Omaha che, insieme alla moglie Audrey (Kristen Wiig), sogna una vita migliore. Per rispondere alla crisi mondiale causata dalla sovrappopolazione, gli scienziati hanno sviluppato una soluzione radicale che permette di rimpicciolire gli essere umani a pochi centimetri d’altezza. Le persone presto scoprono che i loro risparmi valgono di più in un mondo più piccolo e, con la promessa di uno stile di vita lussuoso oltre ogni loro aspettativa, Paul e Audrey decidono di correre il rischio di sottoporsi a questa pratica controversa, imbarcandosi in un’avventura che cambierà le loro vite per sempre.