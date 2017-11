La 20th Century Fox ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano di, il film diconpresentato in apertura al Festival di Venezia e in arrivo a gennaio nelle nostre sale.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre in questa pagina trovate la nostra recensione e in questa trovate la videorecensione. Ecco anche il nostro resoconto della conferenza stampa di Venezia.

Commedia dark con un taglio fantascientifico, Downsizing vede nel cast anche Christoph Waltz, Laura Dern, Alec Baldwin, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, e Udo Kier. Questa la sinossi ufficiale: