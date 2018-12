La Universal ha diffuso online un nuovo contributo relativo a, il terzo capitolo del franchise della DreamWorks Animation la cui uscita è fissata al 31 gennaio 2019.

Nella parte alta di questa pagina potete trovare il “provino mancato” di Kit Harington in cui la star di Game of Thrones è impegnata in un’audizione per il cartoon in compagnia della sua star, il drago Sdentato.

A seguire, la sinossi del film:

Quella che era iniziata come un’improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Diretto da Dean DeBlois, Dragon Trainer 3 ha un cast vocale composto da Jay Baruchel, T.J. Miller, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig, Kit Harington, Jonah Hill, America Ferrera, F. Murray Abraham, Djimon Hounsou, Christopher Mintz-Plasse e Craig Ferguson.