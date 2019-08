In rete è approdato il trailer italiano di E poi c’è Katherine (Late Night), commedia scritta da Mindy Kaling e diretta da Nisha Ganatra con protagonista Emma Thompson nei panni di una veterana conduttrice di un talk show.

Del cast fanno parte anche John Lithgow, Amy Ryan, Ike Barinholtz, Hugh Dancy e Denis O’Hare.

Il film arriverà nelle nostre sale il 12 settembre. Potete vedere il trailer nella parte alta della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

Katherine Newbury è una conduttrice pionieristica e leggendaria nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una “donna che odia le donne”, mette in atto delle azioni precise e Molly viene assunta come l’unica donna nella stanza degli scrittori maschili di Katherine. Ma Molly potrebbe essere arrivata un po’ in ritardo, dato che la formidabile Katherine affronta anche la realtà dei bassi ascolti e un’azienda che vuole comunque sostituirla. Molly, volendo dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna, è determinata ad aiutare Katherine rivitalizzando il suo spettacolo e la sua carriera, e forse effettuando anche cambiamenti più grandi allo stesso tempo.