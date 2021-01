LEGGI ANCHE – Scream: Courteney Cox ironizza sulla frangetta di Gale in una foto per Halloween

Il rapper e attore canadeseammira da sempre il lavoro di, nota principalmente per aver vestito i panni di Monica Geller nella serie televisiva Friends.

Per questo motivo lo stesso Price ha deciso di omaggiare l’attrice con un ironico pezzo rap intitolato proprio “Courteney Cox” eseguito e scritto insieme a Idris Elba ma anche con la partecipazione straordinaria della stessa attrice nel video ufficiale pubblicato nelle scorse ore.

Potete vedere il video della canzone nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE – Scream 5: Courteney Cox nuovamente nei panni di Gale Weathers nelle foto dal set

Prossimamente, ricordiamo, rivedremo la Cox nei panni di Gale Weathers nel quinto capitolo di Scream. Di recente è apparsa anche in serie televisive come Modern Family e Shameless.

Idris Elba apparirà invece nei prossimi mesi in The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn ma anche in Three Thousand Years of Longing e in The Harder They Fall.

Cosa ne pensate di questo nuovo pezzo di Connor Price e Idris Elba dedicato alla Cox? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: EntertainmentWeekly, Connor Price