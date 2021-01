Siamo entrati da poco nel 2021. E per l’occasione Kermit la rana e Fozzie Bear hanno voluto reinterpretare una nota canzone presente inper augurare un nuovo anno a tutti quanti.

La canzone in questione è “Movin’ Right Along”, pezzo presente nel primo film del 1979 diretto da James Frawley.

Potete vedere il video e ascoltare la canzone nella parte superiore della pagina.

Qua sotto trovate parte della sinossi del lungometraggio sopracitato:

I Muppet sono in una sala del cinema pronti per vedere il loro film che inizia così: Kermit è una rana di palude, dotato di un talento naturale per il canto, il ballo e le battute. Un giorno conosce un talent scout, Bernie, il quale gli propone di partire per Hollywood e partecipare ad un’audizione che potrà farlo diventare ricco e famoso. Superate le prime titubanze, Kermit accetta e lascia la palude. Durante il viaggio, Kermit incontra “per la prima volta” gli altri Muppet: per primo incontra il simpatico orso Fozzie, un Stand-up comedian che lavora in uno squallido bar. Kermit invita Fozzie ad intraprendere con lui il viaggio verso Hollywood.