Il 13 dicembre, come già annunciato, si è tenuta una reunion virtuale con parte del cast di, la commedia natalizia uscita nel 2003 diretta da

L’evento, realizzato per raccogliere fondi per il Partito Democratico della Georgia, ha visto la partecipazione di Will Ferrell e Zooey Deschanel ma anche di Bob Newhart, Edward Asner, Mary Steenburgen, Amy Sedaris, Andy Richter, Kyle Gass e Matt Walsh, oltre agli ospiti speciali John Lithgow, Danny Woodburn, Ed Helms e Busy Phillips.

Qua sopra potete vedere un video che raccoglie alcuni estratti dell’evento virtuale.

Ecco la sinossi ufficiale del lungometraggio di Jon Favreau:

La notte di Natale un bimbo di infila nella sacca di Babbo Natale e finisce al Polo Nord. Qui lo scoprono gli elfi e decidono di tenerselo. Passano gli anni e Buddy capisce di non essere proprio come gli altri elfi. Perciò parte verso New York per ritrovare il padre e costruirsi un’identità. Ma Buddy scoprirà presto che la grande città non è un posto adatto agli elfi, che suo padre è finito nella “lista dei cattivi” e, sopratutto, che il mondo sta perdendo lo “spirito del Natale”. Così, con l’aiuto di una simpatica commessa, Buddy cercherà di spiegare a tutti quale sia il vero significato del Natale e di dimostrare che Babbo Natale esiste veramente…..

