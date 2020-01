La Seban Films ha pubblicato in rete il primo trailer e il poster di, thriller/horror con protagonista

Diretto da Ant Timpson, il film segue le vicende di Norval Greenwood (Wood), un privilegiato uomo bianco che si reca in una remota casetta per incontrare il suo estraneo padre (interpretato da Stephen McHattie). Tuttavia il ragazzo scopre rapidamente che suo padre non è quello che sembra, e che il suo ombroso passato sta per raggiungere entrambi. Noral si ritrova così lontano dalla sua comfort zone e in balia dei demoni di suo padre che conosce a malapena.

Il film sarà disponibile in alcune sale selezionate americane e in VOD dal 7 febbraio 2020.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Di recente, ricordiamo, abbiamo visto Elijah Wood in film come I Don’t Feel at Home in This World Anymore di Marcon Blair, I Corrotti – The Trust, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e in Set Fire to the Stars. Prossimamente lo vedremo poi in L.A. Rush, film diretto da Jiahuang Peng e Peng Chen attualmente in fase di post-produzione.

Cosa ne pensate del primo trailer di Come to Daddy con Elijah Wood? Potete dirci la vostra nei commenti!

