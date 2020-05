NEON ha diffuso in rete il primo trailer e il poster di, il film di Josephine Decker (Madeline’s Madeline) incentrato sulla vita dell’autrice Shirley Jackson (The Haunting of Hill House) interpretata nel lungometraggio da(L’Uomo Invisibile).

L’opera segue la Jackson e suo marito (Michael Stuhlbarg) alle prese con l’arrivo di una coppia di giovani sposi interpretati da Logan Lerman e Odessa Young.

Il film sarà disponibile dal 5 giugno per la visione a noleggio sulle piattaforme streaming. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

L’opera è stata presentata in anteprima a inizio anno al Sundance Film Festival. La sinossi recita: “la rinomata scrittrice horror Shirley Jackson è sul punto di scrivere il suo capolavoro quando l’arrivo di una coppia di giovani sposi stravolge la sua meticolosa routine e acuisce le tensioni nella sua già tempestosa relazione con suo marito”.

Di recente, ricordiamo, abbiamo visto Elisabeth Moss in L’Uomo Invisibile, Noi e in Old Man & the Gun. Prossimamente apparirà anche nel nuovo film di Wes Anderson The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun e in Next Goal Wins di Taika Waititi.

Cosa ne pensate di questo trailer? Diteci la vostra nei commenti!

FONTI: Collider, YT