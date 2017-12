Grazie alla 01 Distribution possiamo ammirare il primo trailer italiano di(The Leisure Seeker), nuovo film dicon protagonistipresentato al Festival di Venezia (qui trovate la nostra recensione videorecensione ).

La pellicola approderà nelle nostre sale il 18 gennaio. Del cast fanno parte anche Christian Mckay, Janel Moloney, Dana Ivey e Dick Gregory.

Trovate il trailer nella parte alta dell’articolo.

Ecco la sinossi ufficiale:

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d’estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un’America che non riconoscono più – tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore – è l’occasione per ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.