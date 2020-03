ha pubblicato, sul proprio profilo Facebook , un video tutorial in cui mostra come lavarsi correttamente le mani in questo periodo di emergenza nuovo Coronavirus.

L’ex Governatore dello stato della California accompagna il tutto con un breve messaggio:

Ho provato a fare un tutorial sul come lavarsi le mani per Cherry, ma penso che voi gente presterete molta più attenzione. State attenti. Lavatevi le mani. Ascoltate scienziati ed esperti non i capoccioni. Tutti insieme possiami rallentare il contagio e proteggerci vicendevolmente. #Covid19

Nel filmato, che trovate nella parte superiore, Arnold Schwarzenegger è intento a spiegare alla sua cagnolina come detergere in maniera adeguata le mani.

In queste ultime ore, anche le realtà hollywoodiane hanno iniziato a prendere delle decisioni più drastiche in materia di prevenzione della diffusione. La Disney, ad esempio, ha interrotto le riprese di tutti i suoi film in lavorazione e ha deciso di chiudere per almeno due settimane i suoi parchi a tema. Stessa cosa ha fatto la Universal che ha sospeso sia la produzione di un kolossal come Jurassic World: Dominion che l’apertura degli Universal Studios. Netflix ha interrotto la lavorazione di tutte le serie Tv e di tutti i film in lavorazione in nordamerica. Allo stato attuale delle cose, l’unica che, per il momento, non ha cambiato la sua agenda risulta la Warner Bros, ma, chiaramente, tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Cosa ne pensate di questo video tutorial di Arnold Schwarzenegger? Dite la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

In questa pagina trovate tutte le nostre notizie collegate alle ripercussioni che tutto ciò sta avendo sull’industria del cinema.