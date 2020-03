Per cercare di portare un po’ di allegria nelle famiglie italiane a casa per via dell’emergenza nuovo Coronavirus, Serena Autieri e Michelle Hunziker hanno lanciato un’iniziativa social a tema

Come potete scoprire grazie al video qua sopra l’appuntamento è previsto per domani.

Si tratta di una diretta in cui le due canteranno il celebre brano “All’alba Sorgerò” (Lei it go), che possiamo appunto ascoltare nel primo Frozen. Ma chiaramente sarà un evento collettivo in cui tutte le persone sono invitate a realizzare e condividere dei video (taggando sia Serena Autieri che Michelle Hunziker) in cui cantano la canzone citata. Le varie creazioni verranno poi rilanciate dalle due celebrità nazionali.

Questo l’estratto da Frozen: Il regno di Ghiaccio in cui Elsa canta “All’alba Sorgerò”:

A seguire la sinossi ufficiale di Frozen – Il Regno di Ghiaccio:

Frozen — Il regno di ghiaccio, un’avventurosa commedia da brivido per il grande schermo. Quando una profezia intrappola l’intero regno di Arendelle in un inverno senza fine, Anna, valorosa e ottimista, insieme al coraggioso uomo di montagna Kristoff e alla sua renna Sven, intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa per riuscire a porre fine al glaciale incantesimo. Anna e Kristoff incontreranno sul loro cammino creature fantastiche come i trolls, un buffo pupazzo di neve di nome Olaf, montagne alte come l’Everest e magia dietro ogni angolo, e combatteranno contro tutti gli elementi della natura per salvare il regno dalla distruzione.

Da domani il primo Frozen sarà disponibile su Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che aprirà ufficialmente i battenti in Italia fra qualche ora.

Oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile pre-abbonarsi con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Se siete già convinti di abbonarvi al servizio per un anno, insomma, avete ancora poche ore per approfittare dell’offerta pre-lancio, secondo cui è possibile abbonarsi per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, che equivale a circa 5 euro al mese, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

